Король Испании привился от коронавируса

Король Испании привился от коронавируса
Флаг Испании. Фото: pixabay

Король Испании Филипп VI прошёл вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского двора, 53-летнему королю поставили прививку во Дворце спорта автономного сообщества Мадрид, в соответствии с региональной стратегией вакцинации.

Какой именно вакциной привился испанский король не сообщается.

По последним данным, в Испании зафиксировано 3 668 658 случаев коронавируса, выздоровело
150 376 человек, число смертельных исходов достигло 79 905.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре порекомендовали переболевшим COVID пройти вакцинацию. Переболевшим коронавирусом можно прививаться через несколько месяцев после болезни.
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