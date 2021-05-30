Король Испании привился от коронавируса

Король Испании Филипп VI прошёл вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского двора, 53-летнему королю поставили прививку во Дворце спорта автономного сообщества Мадрид, в соответствии с региональной стратегией вакцинации.
Какой именно вакциной привился испанский король не сообщается.
По последним данным, в Испании зафиксировано 3 668 658 случаев коронавируса, в
150 376 человек, число смертельных исходов достигло 79 905.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре порекомендовали переболевшим COVID пройти вакцинацию. Переболевшим коронавирусом можно прививаться через несколько месяцев после болезни.