Король Испании привился от коронавируса

Король Испании Филипп VI прошёл вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского двора, 53-летнему королю поставили прививку во Дворце спорта автономного сообщества Мадрид, в соответствии с региональной стратегией вакцинации.

Какой именно вакциной привился испанский король не сообщается.

По последним данным, в Испании зафиксировано 3 668 658 случаев коронавируса, в ыздоровело