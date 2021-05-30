Путин встретится с Курцем на ПМЭФ и запустит завод «Аурус»

На форуме Путин поговорит с представителями бизнеса и инвесторами. Фото: скриншот

На форуме Путин поговорит с представителями бизнеса и инвесторами. Фото: скриншот

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин встретится с мировыми СМИ. Форум пройдет 2–5 июня.

Также будет встреча Путина с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает «Россия 24».

На форуме Путин поговорит с представителями бизнеса и инвесторами.

Президент примет участие в запуске автозавода «Аурус» и увидится с семьями, награжденными орденами «Родительская слава». в честь Дня защиты детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вход на концерт на Дворцовой площади в рамках программы ПМЭФ будет организован по QR-коду. Вход на концерт «От классики до рока» на главной площади Северной столицы, который пройдет 3 июня в рамках культурной программы ПМЭФ- 2021. Об этом сообщает комитета по культуре Петербурга.