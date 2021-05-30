Устроившего стрельбу в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу

Бывший полицейский не состоял на учёте у психиатра или нарколога. Фото: Pixabay

Бывший полицейский не состоял на учёте у психиатра или нарколога. Фото: Pixabay

Бывшего сотрудника полиции, который устроил стрельбу с балкона своей квартиры в Екатеринбурге, направят на психиатрическую экспертизу.

Для установления психического состояния и мотивов его действий мужчине назначили медэкспертизу, сообщает ТАСС. Бывший полицейский не состоял на учёте у психиатра.

Сегодня бывший полицейский стрелял из окна жилого дома по машинам и людям. Ранения получили сотрудник Росгвардии и ребёнок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге пойман вынесший из квартиры в Кудрово деньги и золото на 3 млн рублей. В Северной столице полиция задержала мужчину, который ограбил квартиры в Кудрово на 3 миллиона рублей. Им оказался 42-летний мужчина, который проживает в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.