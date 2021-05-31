В Египте выявили семь случаев «черной плесени»

В Египте выявили семь случаев &#171;черной плесени&#187;
Все случаи заражения черной плесенью обнаружили в провинции Шаркия у египтян с ослабленным иммунитетом Фото: pixabay

Семь случаев черной плесени обнаружили в Египте.

Об этом сообщил Осман Шаалян, ректор Университета «Заказик», в больничном комплексе которого лечатся пациенты, передает Al Ahram.

Все случаи заражения обнаружили в провинции Шаркия у египтян с ослабленным иммунитетом (в том числе и тех, у кого был COVID-19). Трём пациентам сделали операции по удалению органов из-за черной плесени. . Один находится в тяжелом состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международный аэропорт Пулково возобновил рейсы в Египет. Регулярное авиасообщение с Каиром возобновил аэропорт Пулково в Северной столице. Самолеты компании Nordwind скоро начнут летать Санкт-Петербург — Каир, сообщает ФАН. Перелеты будут один раз в неделю. Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта. Улетающим следует обратить внимание на действующие визовые правила.

египет здоровье коронавирус тяжелое состояние черная плесень


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Почта России» станет холдингом из более чем 10 компаний
Будущее МКС обсудят на форуме GLEX в Петербурге
В Египте выявили семь случаев «черной плесени»
Уникальные автомобили будут представлены в Петербурге в рамах ПМЭФ
Эрмитаж открыл новую постоянную экспозицию с европейской живописью ...
В Испании женщине дали шесть лет тюрьмы за использование пиратской Windows
Делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021
Ларек с шавермой на 2-й Советской потушили