В Египте выявили семь случаев «черной плесени»

Все случаи заражения черной плесенью обнаружили в провинции Шаркия у египтян с ослабленным иммунитетом Фото: pixabay

Все случаи заражения черной плесенью обнаружили в провинции Шаркия у египтян с ослабленным иммунитетом Фото: pixabay

Семь случаев черной плесени обнаружили в Египте.

Об этом сообщил Осман Шаалян, ректор Университета «Заказик», в больничном комплексе которого лечатся пациенты, передает Al Ahram.

Все случаи заражения обнаружили в провинции Шаркия у египтян с ослабленным иммунитетом (в том числе и тех, у кого был COVID-19). Трём пациентам сделали операции по удалению органов из-за черной плесени. . Один находится в тяжелом состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что международный аэропорт Пулково возобновил рейсы в Египет. Регулярное авиасообщение с Каиром возобновил аэропорт Пулково в Северной столице. Самолеты компании Nordwind скоро начнут летать Санкт-Петербург — Каир, сообщает ФАН. Перелеты будут один раз в неделю. Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта. Улетающим следует обратить внимание на действующие визовые правила.