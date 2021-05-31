За сутки в мире коронавирус выявили у более чем 235 тысяч человек

За сутки в мире коронавирус выявили у более чем 235 тысяч человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За минувшие сутки медики по всему миру выявили коронавирус у более чем 235 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Университета Джона Хопкинса.

По данным на понедельник, 31 мая, в мире новый вирус подхватили уже 170 188 75 человек. С начала пандемии от болезни скончались 3 538 160 человек.

Лидером по количеству заболевших по-прежнему остается США — всего в стране коронавирус был выявлен в 33 258 623 случаях, скончались при этом 594 430 человек. На втором месте «антирейтинга» расположилась Индия —27 894 800 зараженных, погибли 325 972 человека. Следом идет Бразилия —заболели 16 515 120 зараженных, 461 931 человек скончался.

Россия тоже не сдвинулась со своего шестого места: здесь медики за весь период пандемии выявили 5 005 171 новый случай заражения COVID-19. При этом с начала пандемии от нового вируса скончались 121 162 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жена вирусолога из Уханя умерла от СOVID до начала пандемии.

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