Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» 2,7 миллиона

В Невском районе Петербурга пожилая жительница лишилась более 2,7 млн рублей, желая скрыть деньги от мошенников.

В воскресенье, 30 мая, в отдел полиции обратилась 64-летняя женщина с заявлением о том, что накануне ей поступил звонок от «сотрудницы «Сбербанка»». Незнакомка убедила горожанку перевести средства на безопасные счета из-за подозрительных действий.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница перевела через несколько банкоматов на указанные неизвестной номера телефонов 2 745 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что профессор Академии художеств отдал банковским мошенникам 2,5 млн рублей.