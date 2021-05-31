Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» 2,7 миллиона

Пожилая петербурженка перевела &#171;банковским мошенникам&#187; 2,7 миллиона
Пенсионерка перевела деньги на указанные номера. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга пожилая жительница лишилась более 2,7 млн рублей, желая скрыть деньги от мошенников.

В воскресенье, 30 мая, в отдел полиции обратилась 64-летняя женщина с заявлением о том, что накануне ей поступил звонок от «сотрудницы «Сбербанка»». Незнакомка убедила горожанку перевести средства на безопасные счета из-за подозрительных действий.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница перевела через несколько банкоматов на указанные неизвестной номера телефонов 2 745 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что профессор Академии художеств отдал банковским мошенникам 2,5 млн рублей.

банковские мошенни новости СПб


 

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