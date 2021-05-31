Рабочий выжил после падения с 12 этажа на стройке в Петербурге

На юге Петербурга мужчина свалился с 12 этажа строящегося дома и остался жив. Рабочий получил серьезные травмы.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 мая. В 11:04 в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации мужчины после падения с 12 этажа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26-летний молодой человек попал в больницу с тяжелой травмой груди, живота, конечностей, множеством переломов и шоком третьей степени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пара упала с балкона. В какой-то момент перила не выдержали натиска нетрезвых горожан, в результате чего мужчина и женщина упали на асфальт.