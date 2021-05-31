Продажи автомобилей в Петербурге побили семилетний рекорд

В 2021 году в Петербурге продали рекордное за последние семь лет количество легковых и легких коммерческих автомобилей.

С января по апрель в Северной столице продали 49 180 автомобилей. Этот показатель на 42% превышает продажи аналогичного периода 2020 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков агентства «Auto-Dealer-СПб».

В апреле продажи новых автомобилей выросли на 330%, объем составил 13 821 машину. Это рекордное увеличение продаж для авторынка Петербурга.

Этот год для петербургского авторынка стал лучшим за последние 7 лет по объему продаж. Последний рекорд был зафиксирован в 2014 году, когда рубль за несколько месяцев упал к доллару на 40%.

Самыми популярными у автовладельцев марками в 2021 году стали Kia, LADA и Hyundai.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уникальные автомобили будут представлены в Петербурге в рамах ПМЭФ.