Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян
Новое решение будет действовать до 7 июня. Фото: unsplash

Греция продлила разрешение на въезд в страну неограниченного числа россиян до 7 июня.

Об этом стало известно в понедельник, 31 мая. Для въезда в государство непривитым путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный тест на COVID-19.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный вестник, новое решение будет действовать с 31 мая до 7 июня.

Проходить обязательный карантин при этом не потребуется.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян. Министерство туризма пообещал путешественникам безопасный отдых.

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