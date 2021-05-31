Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Новое решение будет действовать до 7 июня. Фото: unsplash

Новое решение будет действовать до 7 июня. Фото: unsplash

Греция продлила разрешение на въезд в страну неограниченного числа россиян до 7 июня.

Об этом стало известно в понедельник, 31 мая. Для въезда в государство непривитым путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный тест на COVID-19.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный вестник, новое решение будет действовать с 31 мая до 7 июня.

Проходить обязательный карантин при этом не потребуется.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Греция открыла границы и отменила карантин для вакцинированных россиян. Министерство туризма пообещал путешественникам безопасный отдых.