Врач Мясников рассказал о подготовке к отдыху

Принимать необходимые меры следует даже перед авиаперелетом, если он составляет более четырех часов. Особенно это касается тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» объяснил, что необходимо готовиться к отпуску. По его мнению, длительный полет на самолете также требует специальной подготовки.

Так, следует быть на стороже тем, кто переболел ковид-19, а также людям больным тромбозом и диабетом. Помимо прочего в зоне риска и злостные курильщики. Последним необходимо использовать компрессионный трикотаж, а в некоторых случаях даже сделать укол препарата, который будет разжижать кровь.

Кроме того, употребление алкоголя в полете следует исключить.

Мясников говорит, что с собой на отдых нужно взять принимаемые лекарства с запасом. В странах, где отсутствует квалифицированная медицинская помощь, могут быть полезны антибиотики.

Отмечается, что тем, кто предпочитает активный отдых, необходимо заблаговременно уделить внимание физической подготовке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач Александр Мясников заявил о новой смертоносной пандемии.