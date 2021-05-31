Россияне столкнутся с изменениями получения шенгенской визы

Изменения коснуться правил подачи заявления на получение шенгенской визы. Так, кроме бумажной понадобится также и цифровая фотография.

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте сообщают, что для жителей России будет изменен порядок получения визы в страны Шенгенского соглашения.

Так, в информационной системе VIS будет находиться более полный объем сведений, в том числе биографические данные гражданина, которые были взяты из его заграничного паспорта или другого документа. Теперь фото на бумажном носителе необходимо будет дополнить цифровым.

Сообщается, что теперь сдавать отпечатки пальцев, чтобы получить визу, нужно даже детям с шести лет.

Однако дактилоскопия не коснется россиян, чей возраст превышает 75 лет.

Планируется, что новый порядок вступит в силу в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что футбольные болельщики смогут приехать в Россию на Чемпионат Европы без визы.