В Шушарах мужчина вышел во двор бороться с нарушителями тишины, вооружившись топором

В Шушарах мужчина вышел во двор бороться с нарушителями тишины, вооружившись топором
В Шушарах мужчина вышел с топором. Фото: unsplash

В Петербурге в Пушкинском районе Петербурга произошел неприятный инцидент, при котором мужчина вышел решать конфликт, вооружившись топором. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

В Пушкинском районе в поселке Шушары мужчина вышел во двор с топором, чтобы разогнать подвыпивших молодых людей.

Накануне ночью мужчина спустился во двор с претензией, что граждане выпивают и громко слушают музыку в 03:00.

Однако, мирно урегулировать конфликт он вряд ли собирался, потому что прихватил с собой топор.

При этом, способом защиты людей, которые слушали музыку стала видеосъемка. Судя по видео, мужчина ее боялся.

Мужчина нецензурно ругался и пытался запугать подвыпивших людей. В данный момент неизвестно, чем закончилась стычка во дворе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина на проспекте Художников ударил топором по лицу.

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