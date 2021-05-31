Финский журналист попал в больницу после драки в гей-клубе Петербурга

Финский журналист попал в больницу после драки в гей-клубе Петербурга
Иностранца доставили в Мариинскую больницу с травмой ноги. Фото: скриншот Facebook

Финского журналиста Кости Хейсканена госпитализировали в Мариинскую больницу после посещения гей-клуба в Петербурге. Его избили и толкнули с лестницы.

Все случилось в гей-клубе «Центральная станция». Драка завязалась после того, как неизвестный мужчина возрастом около 50 лет напал на посетителей. По словам журналиста, мужчина начал пинать и оскорблять иностранцев.

Хейсканен получил несколько ударов и упал с лестницы. Журналист рассказал, что охранники не стали разбираться в ситуации, а он сам «подвергся вопиющему насилию».

После нападения охранники вывели его на улицу, где конфликт продолжился. Одна из посетительниц бара вызвала полицию и скорую. Иностранца доставили в Мариинскую больницу с травмой ноги. Выходя из машины, он упал и потерял сознание. После этого он обратился в полицию. Об этом пишет 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пьяных драк и справления нужды во дворах посетители улицы Рубинштейна еще могут удивить: петербурженки устроили стриптиз.

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