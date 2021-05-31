После пьяных драк и справления нужды во дворах посетители улицы Рубинштейна еще могут удивить: петербурженки устроили стриптиз

Две девушки устроили эротические танцы на улице Рубинштейна. Пьяные выходки зафиксировали камеры видеонаблюдения. «Стриптизом» посетители барной улицы петербуржцев, кажется, еще не удивляли, учитывая, что жителям Рубинштейна немало пришлось повидать за время работы десятков заведений.

Записи с камер видеонаблюдения оказались в распоряжении СМИ. Они были сделаны в воскресенье, 30 мая, рано утром. На кадрах видно, как две девушки устраивают эротические танцы на улице Рубинштейна. Они демонстрировали части тела и приставали к прохожим. Происходящее на камеры мобильного телефона также снимали двое молодых людей. В какой-то момент одна из девушек зацепилась за столб и устроила импровизированный стриптиз.

Жители улицы Рубинштейна годами ведут войну с ресторанами. Заведения регулярно нарушают закон о тишине, а горожане не могут выспаться. Мусор, шум, справление нужды во дворах, неправильная парковка, — только часть проблем. До недавнего времени ежегодно там проходила и знаменитая вечеринка Legal Street Юридического форума. Только в прошлом году, после многолетних протестов жителей, организаторы сообщили о решении перенести мероприятие на Заячий остров.

Впрочем, и без вечеринки Legal Street жители улицы Рубинштейна каждые выходные становятся свидетелями пьяных безумств.

В марте этого года потасовкой с битыми стеклами закончился поход петербурженки в один из баров. В результате ее супругу пришлось возместить ущерб в 30 раз больше, чем счет в этом баре.

Безумства происходят не только в барах на улице Рубинштейна, но и на крышах ее домов. В марте прошлого года прогулка по крыше закончилась гибелью 23-летнего экскурсовода и 17-летней девушки.

С печальной периодичностью улица Рубинштейна упоминалась в новостях с начала пандемии коронавируса — владельцы заведений регулярно нарушали установленные ограничения. Неделей ранее в одном из баров полицию и вовсе встретили с перцовым баллончиком.