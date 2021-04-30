Ночной рейд провели по злачным местам улицы Рубинштейна

Сегодня в Северной столице прошел рейд по ночным клубам города. В этот раз неожиданная проверка нагрянула на улицу Рубинштейна.

Обнаружено множество различных нарушений. В баре «Угрюмочная» оказалось, что нет лицензии на алкоголь. «Проходимец» находился в здании нелегально. Собственник помещения давно расторг договор. Более того, они подключились к электричеству жилого дома. Оказалось, что у них долг и за свет.

На Рубинштейна нашли популярный «веселящий газ». Так в «Трудовых буднях» обнаружили его и контрафактный алкоголь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рейд по барам Петербурга вывел полицию на наркотики и «веселящий» газ. Множество нарушений было выявлено в сфере реализации алкоголя. В двух барах на Думской полиция изъяла «левый» алкоголь и несколько баллонов с «веселящим» газом, оборот которого с недавних пор запрещен.