В Россию из Беларуси завезли не ту редьку

Сотрудники Управления Россельхознадзора в Петербурге 31 мая нашли нарушения при ввозе в Россию партии семян редьки.

Так, в Северной столице выявили факт нарушения порядка ввоза на территорию Российской Федерации одной тонны семян масличной редьки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

После проверки были определено, что петербургское предприятие оптовой торговли привезло из Республики Беларусь семяна масличной редьки сорта «Ника». При том, что данный сорт не включен в Государственный реестр селекционных достижений. Также он является недопустимым к использованию на территории России.

В связи с этим, ввоз данный семян является нарушением статьи «О семеноводстве».

Таким образом, пришлось привлечь к административной ответственности по статье «Нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений», однако пока в виде предупреждения.

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