В Петербурге из поезда высадили пассажира с ранением от ракетницы

В Петербурге из поезда высадили пассажира с ранением от ракетницы
Мужчина в поезде до Петербурга выстрелил в себя из ракетницы. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В поезде до Северной столицы, 28 мая пассажир по ошибке выстрелил себе в голову из ракетницы. Мужчину пришлось высадить из транспорта.

Однако пострадавшему повезло, его жизни в данный момент ничего не угрожает. Об этом 31 мая сообщает «Фонтанка».

Так, раненого высадили на ближайшей железнодорожной станции.

По словам очевидцев, мужчина оказался в вагоне пригородной электрички на станции «Окуловка». Когда поезд направлялся в Петербург он совершенно случайно выстрелил себе в голову из ракетницы. Это наблюдали пассажиры поезда.

Те, кто увидел случившееся, объяснили, что пострадавшему сразу была оказана необходимая помощь и тут же вызвана машина скорой медицинской помощи.

Мужчина оказался у медиков на станции «Любань». В настоящее время пострадавший лечится в одной из местных больниц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 32-летний мужчина решил похулиганить и выстрелил из пистолета: возбуждено уголовное дело.

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