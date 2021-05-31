В Петербурге солист Мариинского театра Давид Залеев вышел из комы после падения с самоката

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, который находился в коме после того, как упал с самоката, в данный момент находится в сознания и может самостоятельно дышать.

После падения Залеева пришлось госпитализировать. В медицинское учреждение он попал в очень тяжёлом состоянии. Однако сейчас врачи наблюдают улучшения.

Напомним, что солист балета Мариинского театра Давид Залеев впал в кому в связи с падением с самоката. Чрезвычайное происшествие произошло 12 мая в Северной столице. Танцору была сделана трепанация черепа. У молодого человека было кровоизлияние в мозг.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что балерина Мариинского театра исполнила танец-протест на льду Финского залива. Видео артистка опубликовала на своей странице в Facebook. Балерина выступила в пачке и на пуантах, несмотря на мороз. Под роликом она призвала подписать петицию. Речь идет о сохранении природной зоны бухты Батарейная.