Петербуржца с криминальным прошлым объявили в международный розыск

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу сообщает, что в Северной столице завершено расследование уголовного дела о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Петербуржца обвиняли по статье «Покушение на незаконный оборот наркотиков».

Так, 46-летний Марат Дрейзин является обвиняемым в продаже мошенническим способом в 2017 году квартиры в Приморском районе города, оставшейся после смерти прежнего хозяева.

Петербурженка дала показания против Дрейзина и его соучастников, которые изобличили обвиняемых в совершении данного преступления.

Известно, что в прошлом году у Дрейзина был подготовлен план, по которому необходимо было незаконно привлечь свидетеля к уголовной ответственности с заключением ее под стражу, и надавить на нее, чтобы та измененила показания.

Обвиняемый нашел «вора-карманника», который должен был подбросить женщине наркотики, а затем проинформированные правоохранители должны были ее задержать.

Однако в роли карманника был сотрудник полиции. Поэтому 29 июня 2020 года Дрейзина задержали.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Отмечается, что Дрейзин известная фигура для полиции. В 2004 года пресекли деятельность «банды санитаров», во главе которой стоял сотрудником Городского патологоанатомического бюро Петербурга Валерий Бурыкин.

На счету банды были десятки преступлений и даже убийства. Тогда участников осудили и дали длительные сроки лишения свободы. Отмечается, что Дрейзин решил сотрудничать со следствием, в связи с чем получил только четыре года лишения свободы.

В 2013 году Дрейзин осудили за заведомо ложный донос и незаконный оборот оружия. Тогда обвиняемый, чтобы устранить партнера по бизнесу инсценировал покушение на самого себя, а обвинил в этом посторонних людей. Но обмануть у Дрейзина не получись, его привлекли к уголовной ответственности.

Так, в отношении Дрейзина заочно вынесено постановление о привлечении к отвественности по статье «Покушение на незаконный оборот наркотиков». Мужчине избрали меру пресечения — заключение под стражей, а также объявили в международный розыск.

Кроме того, проверяется информация о том, что Дрейзина причастен к двум покушениям на убийство в 2019 году.

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