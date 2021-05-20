После пожара двухлетней давности Следствие вновь заинтересовалось пожаром в доме Риттера

В Петербурге расследуется уголовное дело о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия после пожара доме Алексея Черкасского (Риттера).

Следственные органы ГСУ СК России по Петербургу начали расследование уголовного дело, возбужденного по статье «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов Российской Федерации».

Так, на Университетской набережной в 2019 году 4 июня произошел пожар в доме Алексея Черкасского (Риттера).

Данное происшествие приобрело общественный резонанс на одном из телеканалов. Был раскритикован ход расследования данного уголовного дела.

В связи с эти председатель СК России поручил руководству следственного управления изучить ситуацию и дать надлежащую правовую оценку всем озвученным в сюжете доводам.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что названа причина пожара на Красносельском кладбище.