Борьба продолжается: суд Петербурга запретил сайт с рекламой прогулок по крышам

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной информацией рекламу экскурсионных прогулок по крышам, размещенную в интернете.

С соответствующим административным иском в отношении онлайн-площадки, на которой была размещена реклама, в государственные органы обратился прокурор. Согласно материалам дела, инспекция, изучив сайт, установила, что данные, содержащиеся на портале, пропагандируют среди молодежи и несовершеннолетних жителей Петербурга положительное отношение к «руфингу» — экстремальному развлечению, связанному с прогулками по крышам.

В связи с тем, что руферство признано рискованным для жизни занятием, суд удовлетворил заявление прокурора и постановил запретить дальнейшее распространение и публикацию рекламы, размещенной на портале, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что руферы действительно не всегда задаются просветительскими или иными, не представляющими опасности для окружающих целями. Так, недавно молодые люди покорили крышу Кунсткамеры. Отметить свое достижение компания решила весьма странным образом: юноши зажгли файеры — разноцветный дым был виден издалека. При этом стоит отметить, что при менее благоприятных обстоятельствах дело могло кончиться пожаром.

И трагические случаи во время прогулок по крышам, — и даже из-за них, — в Северной столице не редкость. Так, организатор высотной экскурсии выстрелил в лицо конкуренту из газового пистолета, поскольку тот претендовал на «его» крышу. Падения с крыш во время прогулок, увы, также случаются — и вероятность летального исхода в таком случае приближается к 100-процентной.

Тем не менее, общественные активисты считают, что совсем отказываться от диковинного развлечения необязательно, нужно разработать строгие правила безопасности, которые организаторы должны неукоснительно соблюдать.