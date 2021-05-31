В Петербурге стартовала первая пользовательская сеть 5G

В Петербурге стартовала первая в городе по-настоящему пользовательская сеть 5G от сотового оператора МТС.

31 мая в пресс-службе МТС объяснили, что стать пользователем сети пятого поколения смогут обладатели 5G-совместимых телефонов. Отмечается, что пользоваться пилотной версией сети абоненты МТС могут бесплатно.

5G охватит центр Северной столицы и популярные зоны для прогулок и отдыха. У горожан появится возможность использовать интернет со скоростью до 1,5 Гбит/cек.

Подключиться к данной сети будет возможно на Дворцовой площади, Итальянской улице и площади Искусств, также в Ботаническом саду и технопарке «Ленполиграфмаш». А еще на площади у «Газпром Арены» и Яхтенного моста, в «Экспофоруме» и в офисе МТС на Малой Монетной.

Кроме того, услуга доступна и в Кронштадте. Сделать это можно в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и у Кронштадтского хлебозавода.

Известно, что уже с 4 июня сеть должна «коснуться» Московского вокзала, Парка 300-летия Петербурга и торгово-развлекательного центра «Питерленд». При этом, позднее количество зон увеличится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МегаФон протестировал международный 5G-роуминг и достиг 1,1 Гбит/сек.