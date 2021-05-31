На площади Александра Невского образовалась пробка: водителю трамвая стало плохо

На площади Александра Невского образовалась пробка: водителю трамвая стало плохо
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 31 мая водителю трамвая, ехавшего через площадь Александра Невского в Петербурге, резко стало плохо.

На место происшествия прибыла скорая, которая перекрыла трамвайные пути. Образовалась трамвайная пробка.

«На площади Александра Невского водителю трамвая стало плохо скорая встала на путях было затруднено трамвайное движение. Сейчас трамваи продолжают стоять», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одним из участников аварии стал автомобиль такси. На кадрах видно, что обе машины вылетели на тротуар, повреждены передние части. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

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