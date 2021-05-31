Серийный убийца бенгальских тигров в Бангладеш предстанет перед судом

Мужчина убивал тигров в лесу Сундарбан на границе Бангладеш и Индии. Фото: Pixabay

Мужчина убивал тигров в лесу Сундарбан на границе Бангладеш и Индии. Фото: Pixabay

В Бангладеш задержали мужчину, который убил 70 бенгальских тигров за 20 лет.

Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местную полицию, 50-летний Хабиб Талукдер сначала собирал мед, а потом стал охотиться. Он убивал тигров в лесу Сундарбан на границе Бангладеш и Индии.

Он числится в списке наиболее разыскиваемых преступников полиции и лесного департамента Бангладеш, в его отношении расследуются девять дел о преступлениях в лесной сфере, сообщает Dhaka Tribune. Суд принял решения арестовать его.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что калифорнийские политики продолжают активно отстаивать права животных. Губернатор Гэвин Ньюс подписал документ, который вводит запрет на изготовление одежды и любых изделий из меха и использование животных в цирковых трюках.