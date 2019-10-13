В Калифорнии введут запрет на мех и цирковые трюки с животными

Калифорнийские политики продолжают активно отстаивать права животных.
Губернатор Гэвин Ньюс подписал документ, который вводит запрет на изготовление одежды и любых изделий из меха и использование животных в цирковых трюках.
Власти штата утверждают, что намерены показать мировой общественности, что «прекрасные животные» медведи и тигры имеют право не выступать в цирке, сообщает АР.
Новый запрет распространится на львов, тигров и прочих диких животных.
Если закон вступит в силу, штат Калифорния станет первым в мире местом, где запрещена продажа меховых изделий.
Ранее GazetaSPB сообщила, что МИД России считает, что США противодействует работе ООН.