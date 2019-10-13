В Калифорнии введут запрет на мех и цирковые трюки с животными

В Калифорнии введут запрет на мех и цирковые трюки с животными
Распоряжение должно вступить в силу в 2023 году. Фото: Pixabay

Калифорнийские политики продолжают активно отстаивать права животных.

Губернатор Гэвин Ньюс подписал документ, который вводит запрет на изготовление одежды и любых изделий из меха и использование животных в цирковых трюках.

Власти штата утверждают, что намерены показать мировой общественности, что «прекрасные животные» медведи и тигры имеют право не выступать в цирке, сообщает АР.

Новый запрет распространится на львов, тигров и прочих диких животных.

Если закон вступит в силу, штат Калифорния станет первым в мире местом, где запрещена продажа меховых изделий.

Ранее GazetaSPB сообщила, что МИД России считает, что США противодействует работе ООН.

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В Калифорнии введут запрет на мех и цирковые трюки с животными
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