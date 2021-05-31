Стало известно, с какими странами Россия возобновит авиасообщение

Стало известно, с какими странами Россия возобновит авиасообщение
Россия возобновит авиасообщение восемью странами. Фото: pixabay

Россия с 10 июня возобновит авиасообщение еще с восьмью странами.

Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Россия возобновит авиасообщение со следующими странами:

Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания.

Рейсы Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат, Москва — Загреб будут летать два раза в неделю, Москва — Бейрут, Москва — Люксембург, Москва — Тирана — один раз в неделю.

Напомним, решение о приостановке авиасообщения с указанными странами было принято на фоне пандемии коронавируса. Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня. В стране постепенно снимают ограничения после введенного локдауна.

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