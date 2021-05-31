Из трех городов России возобновят перелеты за границу

Из трех городов России возобновят перелеты за границу
Россия возобновит перелеты за границу из трех городов. Фото: pixabay.com

Россия возобновит перелеты в страны, с которыми открыто авиасообщение, из аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

«Принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы смогут улететь в Турцию не раньше 15 июня 2021 года. Авиасообщение вряд ли восстановят в ближайшее время, несмотря на то, что в стране начали снимать ограничения после введенного локдауна в рамках борьбы с коронавирусом.

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