Из трех городов России возобновят перелеты за границу

Россия возобновит перелеты в страны, с которыми открыто авиасообщение, из аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

«Принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туристы смогут улететь в Турцию не раньше 15 июня 2021 года. Авиасообщение вряд ли восстановят в ближайшее время, несмотря на то, что в стране начали снимать ограничения после введенного локдауна в рамках борьбы с коронавирусом.