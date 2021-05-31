В России начал действовать закон о просветительской деятельности

В России начал действовать закон о просветительской деятельности
В России вступил в силу закон о просветительской деятельности. Фото: Pixabay

С 1 июня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности, который будет регулировать образовательную деятельность вне программ в учебных заведениях.

Согласно документу, правительству РФ предоставляются полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, а также осуществлению контроля за оной. Законопроект призван исключить возможность использования просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Кроме того, вузы обяжут получать разрешения от Минобрнауки или Минпросвещения при заключении международного сотрудничества. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты рассмотрят законопроект об индексации выплат на детей от трех до семи лет.

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