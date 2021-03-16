Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект об индексации «детских» выплат

Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект об индексации &#171;детских&#187; выплат
Закнонопроект также предусматривает ежегодную индексацию выплаты на детей от трех до семи лет, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей. Фото: Законодательное собрание Петербурга

На рассмотрение в петербургский парламент внесен законопроект губернатора города, касающийся изменений расчета индексации ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Как объясняет председатель Законодательного собрания Вячеслава Макарова, в случае утверждения инициативы, индексация ежемесячной выплаты будет привязана к среднедушевому доходу семьи. Если этот показатель не превышает величину прожиточного минимума, размер пособия составит половину прожиточного минимума для ребенка в Северной столице.

Если семейный доход не превышает прожиточный минимум даже с учетом «детских» выплат, то пособие на ребенка составит 75% детского прожиточного минимума, а в случае, когда и этого будет недостаточно, выплата составит 100% от суммы.

«​Документ четко соответствует критерию адресной социальной помощи, составляющему основу политики Санкт-Петербурга в сфере помощи нуждающимся, защиты материнства и детства», — отмечает Макаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появится завод по переработке пластика.

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