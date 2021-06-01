Петербуржцы сделали более 9 млн ковид-тестов с начала пандемии

Петербуржцы сделали более 9 млн ковид-тестов с начала пандемии
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

С начала пандемии коронавируса в Северной столице анализы на коронавирус сдали более 9 миллионов петербуржцев.

Как сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, за последнюю неделю число тестов на коронавирус увеличилось на 5,1 %. и составило 181 945 исследований.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 439689 случаев заражения COVID-19. Скончались 14346 человек, в том числе 40 — за последние сутки. Выздоровело 405282 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз. Проблемы с неврологической дисфункцией возникают более чем у 80 процентов пациентов, с COVID-19, а риск смерти с неврологическими осложнениями увеличивается в шесть раз.

COVID-19 коронавирус тесты


 

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