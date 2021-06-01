В Ломоносове такси вылетело на аллею и протаранило дерево

В Ломоносове такси вылетело на аллею и протаранило дерево
Место ДТП с такси. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утром вторника, 1 июня, в Ломоносове произошла авария с участием автомобиля такси. Обошлось без пострадавших.

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось в районе площади Победы в Ломоносове.

Таксист, по всей видимости, не справился с управлением, из-за чего иномарка вылетела с проезжей части. Машина оказалась на пешеходной дорожке на аллее и остановилась только врезавшись в дерево.

«В Ломоносове полет такси с Площади Победы на аллею остановило дерево», — пишут очевидцы.

Машина получила повреждения. Водитель не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил Hyundai Solaris в Кудрово. Последний же, в свою очередь, въехал в островок безопасности при заезде в Кудрово.

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