Полиция выяснит обстоятельства смертельного ДТП на Красносельском шоссе

Полиция выяснит обстоятельства смертельного ДТП на Красносельском шоссе
По факту аварии проводится проверка. Фото: pixabay

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ДТП в Петродворцовом районе, в котором погиб один человек.

По информации петербургского главка МВД, авария произошла накануне в 7:30 на Красносельском шоссе, 17, где находится заезд на внутреннее кольцо КАД.

За рулем автомобиля «Рено Логан» находился 27-летний мужчина из Краснодарского края. Водитель не справился с управлением, из-за чего машину вынесло в силовое ограждение.

«От удара через окно водительской двери водитель выпал из автомобиля на полосу встречного движения», — отмечают в МВД.

Автомобилист получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ломоносове такси вылетело на аллею и протаранило дерево.

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