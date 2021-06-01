По данным МВД, в аварии со школьным автобусом во Всеволожске пострадали трое детей

Во Всеволожске в ДТП со школьным автобусом пострадали дети. Фото: пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти.

Во Всеволожске в ДТП со школьным автобусом пострадали дети. Фото: пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти.

Началась проверка после дорожно-транспортного происшествия со школьным микроавтобусом во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти.

Во Всеволожске 1 июня около восьми часов утра на проспекте Грибоедова автомобиль такси не стал уступать дорогу школьному микроавтобусу. В в результате этого произошло столкновение двух транспортных средств.

В дорожном происшествии трое детей, в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы. Их доставили в медицинское учреждение с ушибами.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и виновные в ДТП.

Однако, стоит отметить, что пресс-служба администрации губернатора Ленобласти сообщила о трех пострадавших. В их числе двое детей и один сопровождающий.