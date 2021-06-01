Задержан мужчина, порезавший лоб знакомому в Бокситогорском районе

В Ленинградской области в Бокситогорском районе задержан 47-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru 16 марта 2021 скорая помощь доставила в Бокситогорскую больницу с большим количеством порезов лба и переносицы 53-летнего мужчину.
21 мая было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Через десять дней 31 мая у дома 25 по улице Антонова-Овсеенко в Петербурге по подозрению в совершении данного преступления был задержан 47-летний неработающий мужчина.
Его изобличили в том, что он ночью с 15 на 16 марта в состоянии алкогольного опьянения в поселке Ефимовский по улице Железнодорожная из-за личных неприязненных отношений порезал лоб спящему потерпевшему, а затем скрылся с места происшествия.
Мужчину задержали и доставили в изолятор временного содержания.
Сообщается, что задержанный мужчина был осужден четыре раза по таким статьям как: «Грабеж»,»Убийство», «Кража», «Физическое или психическое принуждение», а также за уклонение от уплаты алиментов.
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