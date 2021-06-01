1 июня в Ленобласти после длительного ремонта открыли мосты: жители не сдержали радости

Началось движение по мосту через реку Парица в Гатчинском районе после ремонта дороги. Фото: пресс-секретарь Комитета по транспорту Ленобласти.

Началось движение по мосту через реку Парица в Гатчинском районе после ремонта дороги. Фото: пресс-секретарь Комитета по транспорту Ленобласти.

В Гатчинском районе в деревне Корпиково в ночь с 31 мая на 1 июня стартовало реверсивное движение по ремонтируемому мосту через реку Парица. Об этом сообщает пресс-секретарь Комитета по транспорту Ленобласти.

Также, В Гатчинском районе в поселке Низино уже ближе к утру транспорт начал движение по мосту через реку Шингарка.

Известно, что оба путепровода ремонтировались. Так, на объектах были обновлены элементы пролетного строения, а также уложено новый асфальт.

Рабочее движение открыто, однако параллельно продолжаются ремонтные работы. В том числе и по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, что проезжать по мосту в Корпиково стало невозможно больше года назад. Жителям ничего не оставалось кроме как ездить в объезд, за 17 километров. В связи с этим, из первой проезжающей по мосту машине, люди радостно кричали, веселились и сигналили.

А транспорт на мост в Низино перестали пускать в конце прошлого года. Тогда стало необходимо изменение движения общественного транспорта.

Когда приступали к ремонту мостов, то они оба находились в аварийном состоянии.

Сообщается, что в ближайшее время завершится еще один ремонт на мосту через Оредеж на дороге от Кемполово до «Шапок».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга ограничат движение из-за концерта в рамках ПМЭФ.