В центре Петербурга ограничат движение из-за концерта в рамках ПМЭФ

В период проведения Петербургского международного экономического форума в Петербурге водителей ждут новые ограничения. Об этом предупредили в Комитете по транспорту.

В частности, движение транспорта будет ограничено в связи с проведением концерта в рамках ПМЭФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе прошла проверка, в ходе которой проверили готовность к обеспечению безопасности при проведение массовых мероприятий. В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, состоялась проверка готовности к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу.