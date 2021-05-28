В центре Петербурга ограничат движение из-за концерта в рамках ПМЭФ

В центре Петербурга ограничат движение из-за концерта в рамках ПМЭФ
Из-за концерта для участников ПМЭФ в центре Петербурга ограничат движение. Фото: forumspb.com

В период проведения Петербургского международного экономического форума в Петербурге водителей ждут новые ограничения. Об этом предупредили в Комитете по транспорту.

В частности, движение транспорта будет ограничено в связи с проведением концерта в рамках ПМЭФ.

Из-за концерта для участников ПМЭФ в центре Петербурга ограничат движение. Фото: Комитет по транспорту

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе прошла проверка, в ходе которой проверили готовность к обеспечению безопасности при проведение массовых мероприятий. В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, состоялась проверка готовности к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу.

дворцовая площадь ограничение движения ПМЭФ


 

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