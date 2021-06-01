Омбудсмена по малому бизнесу бесплатно пригласили на ПМЭФ после скандала из-за дорогих билетов

Омбудсмена по малому бизнесу бесплатно пригласили на ПМЭФ после скандала из-за дорогих билетов
Татулова отказалась от участия в ПМЭФ из-за дорогих билетов. Фото: скриншот Facebook

Омбудсмен по малому и среднему бизнесу, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова отказалась участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за высокой стоимости билетов. После этого ее позвали на форум бесплатно.

Бизнес-омбудсмен пожаловалась на своей странице в Facebook, что ее пригласили выступить на ПМЭФ, но за билет на форум она должна была заплатить 960 тысяч рублей. Она написала, что отказывается от этого предложения и попросила организаторов ПМЭФ удалить ее фото с сайта или перечеркнуть с фразой «этот спикер не согласился оплатить 900 тысяч рублей за выступление».

В «Росконгрессе» считают, что произошло недопонимание. Там сообщили, что заявка от Татуловой была подана как от представителя бизнеса. При этом бесплатно участвовать могут только общественные деятели, представители госструктур и официальные лица. А бизнесмены должны оплачивать свое участие в ПМЭФ, поскольку форум проводится за счет взносов участников. Поскольку Татулова является омбудсменом, она сможет бесплатно выступить на ПМЭФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организаторы ПМЭФ объяснили, как будет имитироваться чистый горный воздух на площадке.

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