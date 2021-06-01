Губерниев отреагировал на требования французов лишить Санкт-Петербург матчей Евро-2020

Губерниев отреагировал на требования французов лишить Санкт-Петербург матчей Евро-2020
Дмитрий Губерниев считает, что Россия проведёт чемпионат достойно. Фото: pixabay

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление французской прессы Le Monde с требованием лишить Северную столицу права проведения матчей Евро-2020.

Губерниев признался, что искренне не понимает французов, сообщает «Спорт-экспресс». Он считает, что отменять матчи в Петербурге уже всё равно поздно. Полным ходом идёт подготовка, проделана уже большая работа. Губерниев считает, что Россия проведёт чемпионат достойно, а французы могут дальше «выплевывать».

Ранее во Франции вышел материал, в котором требует лишить Северную столицу права проведения матчей чемпионата Европы по футболу по политическим причинам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оставшиеся билеты на матчи Евро-2020 можно будет купить с 1 июня. Оставшаяся порция билетов на матчи Евро-2020 в Северной столице поступят в продажу во вторник, 1 июня.

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