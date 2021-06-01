Мужчине дали 17 лет за убийство двоих знакомых в Ленобласти

Суд дал мужчине за двойное убийство 17 лет. Фото: pixabay

Суд дал мужчине за двойное убийство 17 лет. Фото: pixabay

В Ленинградской области суд признал виновным мужчину, обвиняемого в убийстве двоих знакомых в районе деревни Куровицы.

Кингисеппский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти собрал необходимые доказательства, чтобы суд вынес приговор жителю Оренбургской области, обвиняемого по статье «Убийство двух лиц».

Установлено, что вечером 18 декабря 2019 года компания мужчин из Оренбургской области, работающих вахтой собралась в вагончике-бытовке в Кингисеппском районе Ленобласти.

Мужчины выпивали спиртные напитки. Затем между двумя оппонентами возник конфликт, в результате которого обвиняемый взял нож и ударил им в живота и лицо потерпевшего.

После в спор решил ввязаться третий мужчина, которого обвиняемый также ударил ножом в живот. От полученных травм оба потерпевших скончались на месте происшествия.

После содеянного подозреваемый скрылся с места преступления на машине. Он ехал по дороге рядом с деревней Лужицы Кингисеппского района и не справился с управлением. Автомобиль занесло в район лесополосы, где его и задержали правоохранители.

Суд признал подсудимого виновным. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 17 лет в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пушкинский суд дал мужчине один год за убийство знакомого.