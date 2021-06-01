В мае с акваторий Петербурга собрали 216 кубометров мусора

С 1 по 31 мая работники СПб ГУП «Экострой» убрались на 334 водных объектах в 18 районах города на Неве. Всего было собрано 216 м. куб. мусора. Это на 27 кубометров больше, чем в апреле.

На главной реке Петербурга — Неве, на Свердловской и Макарова набережных, рабочие организации собрали 8 м. куб. отходов. В реке плавали ветки, бутылки и стаканчики из пластика. Сообщение о мусоре поступило в соцсети от неравнодушных петербуржцев. СПб ГУП «Экострой» благодарит горожан, которые заботятся об окружающей среде.