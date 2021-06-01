В мае с акваторий Петербурга собрали 216 кубометров мусора

В мае с акваторий Петербурга собрали 216 кубометров мусора
В реке плавали ветки, бутылки и стаканчики из пластика. Фото: СПб ГУП «Экострой»

С 1 по 31 мая работники СПб ГУП «Экострой» убрались на 334 водных объектах в 18 районах города на Неве. Всего было собрано 216 м. куб. мусора. Это на 27 кубометров больше, чем в апреле.

В реке плавали ветки, бутылки и стаканчики из пластика. Фото: СПб ГУП «Экострой»

На главной реке Петербурга — Неве, на Свердловской и Макарова набережных, рабочие организации собрали 8 м. куб. отходов. В реке плавали ветки, бутылки и стаканчики из пластика. Сообщение о мусоре поступило в соцсети от неравнодушных петербуржцев. СПб ГУП «Экострой» благодарит горожан, которые заботятся об окружающей среде.

В реке плавали ветки, бутылки и стаканчики из пластика. Фото: СПб ГУП «Экострой»
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю улицы Петербурга очистили от 1,2 тысячи кубометров мусора. В понедельник, 31 мая, на последнюю весеннюю уборку улиц Петербурга вышли 579 спецмашин и 1 006 дворников. Кроме того, 932 работника и 298 машин приводят в порядок сады, парки и скверы Северной столицы.
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