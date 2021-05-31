За неделю улицы Петербурга очистили от 1,2 тысячи кубометров мусора

В понедельник, 31 мая, на последнюю весеннюю уборку улиц Петербурга вышли 579 спецмашин и 1 006 дворников.

Кроме того, 932 работника и 298 машин приводят в порядок сады, парки и скверы Северной столицы. За неделю улицы очистили от 1,2 тысячи кубометров мусора.

Как сообщила пресс-служба комитета по благоустройству, при влажной уборке городских магистралей использовали без малого 40 тыс. кубометров воды и 371 литр спецшампуня.

Круглосуточно за наведение чистоты в Северной столице отвечали 500 единиц техники. Помимо них, днем на работу выходило более 1 тыс. дворников, ночью — около 230.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с федеральных трасс Петербурга и Ленобласти вывезли 29 тыс. кубов мусора. Были задействованы тракторы, погрузчики, поливомоечные машины, самосвалы.

Мусора больше, чем в прошлые годы. Петербуржцев просят не мусорить и думать об экологии.