В Роскачестве разъяснили, законно ли кормление грудью в общественных местах

В Роскачестве разъяснили, законно ли кормление грудью в общественных местах
В Европе дискриминация кормящих матерей запрещена законом. Фото: pixabay

В День Защиты детей Роскачество рассказывает о правах кормящих матерей и тех, кто против кормления в общественных местах и даёт рекомендации по разрешенному в России кормлению грудью на публике.

Девушка, которая кормит грудью в общественном месте, вызывает непростую реакцию – от умиления до порицания. Что же на эту тему говорит закон?

Всемирная ассоциация здравоохранения рекомендует в течение хотя бы первого полугода жизни ребёнка кормить его грудью, сообщает Роскачество. Во всём мире есть законы, защищающие интересы молодых мам. В США есть свои правила. В Европе дискриминация кормящих матерей запрещена законом. В России нет запрета на кормление грудью на публике. Это значит, что женщина может кормить ребенка грудью в любом общественном месте.

Воздействовать на неё можно только, если она нарушает общественный порядок. Например: ругается матом, оскорбляет других, пытается причинить вред чужому имуществу. Это может стать поводом для того, чтобы попросить женщину с ребёнком покинуть заведение. Тогда нарушительнице порядка придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при взрыве батута в Барнауле пострадали дети.

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