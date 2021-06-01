От диагностики опухоли до металлургии: как использовать тепловизор

Тепловизоры появились еще в 30-х годах прошлого столетия. Изначально ученые и инженеры с трудом находили сферы, в которых можно применить эту технологию. Теперь тепловизоры используют в разных отраслях, от медицины и охоты до металлургии и машиностроения. Рассказываем, где пригодится аппарат.

Строительство

При утеплении дома или квартиры каждый сталкивается с тем, что нужно проверить утечку тепла — выявить зоны, которые требуют особого внимания. Это могут быть оконные рамы, стыки, угловые стены.

Найти, как уходит тепло, поможет тепловизор. Именно с его помощью оценивают теплоизоляционные свойства любых конструкций.

Медицина

Тепловизоры позволяют наблюдать за изменением температуры человека. Повышенная температура – один из наиболее выраженных признаков почти любого воспалительного процесса. Наблюдая за экраном тепловизора, можно определить органы, в которых, вероятно, развивается патология. Так специалисты получают возможность предположить, в том числе, развитие опухоли.

К слову, с 2008-го года тепловизоры официально начали использовать, чтобы выявлять людей с повышенной температурой тела в местах массовых скоплений. Так можно обнаружить человека, который, возможно, распространяет инфекционное заболевание.

Охота

Тепловизоры дают возможность не прерывать охоту ночью или в плохую погоду. Стандартные оптические приборы не позволяют выследить животное даже в туман.

В этом случае на выручку приходят тепловизионные приборы. Выбрать наиболее подходящие для себя можно на официальном сайте лидера отрасли, под брендом Pulsar. Монокуляры, бинокли, приборы ночного видения, прицелы — здесь найдется многое.

Машиностроение и металлургия

Человеческий глаз не способен отследить все, что происходит в процессе машиностроения. В этой сфере тепловизоры дают возможность проверить качество работы сварочного аппарата, оценить только сошедшие с конвейера кузова автомобилей. Прибор поможет выявить детали, которые не смогут выдержать воздействие температуры, найти участки конструкции, которые будут склонны к перегреву.

Транспорт

Автопилот – то, к чему сегодня стремятся крупные автоконцерны. Одна из задач, которая требует решения, — создание систем для ночного автоматического управления транспортом. Их основной становятся тепловизионные аппараты. Они могут распознавать на трассах объекты в ночное время, используя излучение инфракрасного спектра.