На ЗСД автомобиль улегся на бок и перегородил две полосы движения

В Петербурге на съезде на Западный скоростной диаметр с Кольцевой автомобильной дороги на Южном участке около двух часов назад произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся автомобиль.

Об аварии сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Автомобиль завалился на бок и занял две полосы движения по автомобильной дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Скандинавия» произошло странное дорожно-транспортное происшествие.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что дорожная авария двух иномарок заняла две полосы движения на узкой улице в Петербурге. Это произошло на Литейном проспекте, не доезжая до Литейного моста, там столкнулись каршеринговый «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген».