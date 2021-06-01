Коммунальная лотерея: кто в Петербурге останется без горячей воды две недели

Поэтому при отсутствии горячей воды в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию. Фото: Baltphoto/Ирина

Поэтому при отсутствии горячей воды в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию. Фото: Baltphoto/Ирина

В Северной столице началась летняя кампания по ремонту теплосетей. Где-то работы продлятся пару дней, а где-то несколько недель. Такие гидравлические испытания обязательны при подготовке теплосетей к новому отопительному сезону.

Что будет с горячей водой в летом 2021

ООО «Теплоэнерго»

Почти 20% абонентов ООО «Теплоэнерго» останутся на две недели без горячей воды, сообщает Peterburg2. Это юго-запад Петербурга, в основном. Это связано с проведением работ по техническому перевооружению. У остальных абонентов горячей воды не будет 1-4 дня, что связно с проведением планово-профилактического ремонта.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

С мая по конец лета 2021 года будет проверка надежности 30 теплосетей. Минимальный срок отключения горячей воды — 8 и 9 дней в Центральном районе. В Адмиралтейском, части Кировского и Василеостровском районах не будет до 11 и 13 дней. С 14 до 10 дней не будет воды в Невском, Красногвардейском районах города и Всеволожском районе Ленобласти.

ГУП «ТЭК СПб»

Горячую воду отключат на 14 дней в 2370 зданиях. Это произойдёт из-за оптимизации графиков планово-профилактического ремонта районных и квартальных котельных ГУП «ТЭК СПб». Минимальными – от 1 до 4 дней — они будут в 10 районах. Речь идет о Красносельском, Калининском, Московском, Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском, Кировском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах.

ООО «Петербургтеплоэнерго»

У 166 домов не будет горячей воды с 10 мая по 1 октября. В эти дома от котельных ООО «Петербургтеплоэнерго» теплоноситель подается только в системы отопления. Горячая вода в этих домах нагревается от газовых колонок и котлов. Так что горячая вода у них есть всегда.

Отметим, что речь в основном о домах в Адмиралтейском и Центральном районах.

Что делать, если горячая вода отсутствует дольше указанных сроков

Поэтому при отсутствии горячей воды в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию, отвечающую за непосредственную подачу теплоносителя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти ТЭК протестирует теплосети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.