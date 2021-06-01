В Китае семьям разрешили заводить трёх детей

В Китае семьям разрешили заводить трёх детей
Этот шаг остановит старение населения. Фото: pixabay.com  

Власти Китая разрешили гражданам заводить до трёх детей. Нововведение одобрили в понедельник на заседании Политбюро.

Этот шаг остановит старение населения и сокращение рождаемости, которые угрожают Китаю и его экономическим планам, сообщает «Синьхуа».

Ранее В Китае разрешали иметь только двух детей в семье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала китайскую вакцину от COVID-19 Sinovac для экстренного применения в мире. Об этом сообщает сегодня женевская штаб-квартира ВОЗ. Так она предоставляет странам, фондам заверения, что вакцина отвечает международным стандартам безопасности.

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