Губерниев ответил на призывы лишить Петербург матчей Евро

Он заверил, что матчи пройдут отлично и никто этому не помешает.
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о призывах французских СМИ лишить Санкт-Петербург матчей Евро-2020. Он считает, что город справится со своей задачей и ничто не может этому помешать. Об этом он заявил в разговоре со «Спорт-Экспресс».
Губерниев отметил, что мнение о том, что Северная столица не должна принимать Евро-2020, выражает только несколько изданий, а все остальные рады, что в городе пройдут несколько футбольных матчей.
«Мы проведем чемпионат Европы достойно, как и другие международные соревнования. Французы могут выплевывать столько, сколько им заблагорассудится»,
— убежден Губерниев.
Напоминаем, что как минимум одного французское издание призвало перенести матчи чемпионата Европы из Санкт-Петербурга.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оставшиеся билеты на матчи Евро-2020 можно будет купить с 1 июня.