На Народной улице заметили прорыв трубы

На Народной улице заметили прорыв трубы
Коммунальная авария произошла в одном из питерских дворов. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фонтан появился прямо под окнами одного из жилых домов.

В Невском районе сегодня вечером, 1 июня, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось во дворе дома на Народной улице. Там под окнами жилого дома появился «родник» — из трубы течет вода, она покрыла уже всю клумбу. Непонятно, каковы последствия происшествия, сотрудников аварийных служб на месте пока не замечено. Именно им предстоит выяснить, каковы причины инцидента, а также отремонтировать трубу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, кто в Петербурге останется без горячей воды две недели. Такие гидравлические испытания обязательны при подготовке теплосетей к новому отопительному сезону.

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