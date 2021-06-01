На Народной улице заметили прорыв трубы

Коммунальная авария произошла в одном из питерских дворов. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Коммунальная авария произошла в одном из питерских дворов. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фонтан появился прямо под окнами одного из жилых домов.

В Невском районе сегодня вечером, 1 июня, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось во дворе дома на Народной улице. Там под окнами жилого дома появился «родник» — из трубы течет вода, она покрыла уже всю клумбу. Непонятно, каковы последствия происшествия, сотрудников аварийных служб на месте пока не замечено. Именно им предстоит выяснить, каковы причины инцидента, а также отремонтировать трубу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, кто в Петербурге останется без горячей воды две недели. Такие гидравлические испытания обязательны при подготовке теплосетей к новому отопительному сезону.