В Москве у ветерана ВОВ, сидевшего с Путиным на параде Победы, украли 400 тысяч рублей

В Москве у ветерана ВОВ, сидевшего с Путиным на параде Победы, украли 400 тысяч рублей
Ветеран лишился крупной суммы денег. Фото: pixabay.com

Мужчине позвонил мошенник, представившийся сотрудников правоохранительных органов.

В Москве обокрали ветерана Великой Отечественной войны, который сидел с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы. Пенсионер лишился 400 тысяч рублей после звонка мошенника. Об этом 1 июня пишет РИА Новости.

Известно, что мужчина обратился в полицию 29 мая. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионера снять деньги с банковского счета, а затем передать их третьему лицу.

В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» 2,7 миллиона. Незнакомка убедила горожанку перевести средства на безопасные счета из-за подозрительных действий.

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