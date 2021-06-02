В Северной столице зафиксировали еще 36 смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки от коронавируса погибло 36 человек. Фото: pixabay

В Петербурге за сутки от коронавируса погибло 36 человек. Фото: pixabay

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 36 случаев.

Об этом стало известно в среду, 2 июня. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 457 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 14 420 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 122 267 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщила, что врачи заявили об отсутствии необходимости вакцинировать домашних животных от COVID-19.